У Донецькій області відбувся танковий бій: ОК "Північ" показало відео

У Донецькій області відбувся танковий бій, у якому вогневого ураження в напрямку групи російських окупантів завдали танкісти 30-ї окремої механізованої бригади.
Українські танкісти атакували російську піхоту, яка намагалася підійти впритул до їхніх позицій.
Про це повідомило оперативне командування "Північ".
"Працюють танки. На Донеччині стався танковий бій: наші вправні танкісти атакували піхоту ворога, яка намагалася підійти впритул до позицій військ. Танкісти 30_ОМБр наносять вогневе ураження у бік групи російських сил", – йдеться у повідомленні.
"Звісно, страшно. Жити всі хочуть. Це ж війна така штука, що не знаєш, як воно може обернутися. Це таке. Страшно, але ми з цим боремося, воюємо. Треба захищати нашу рідну Україну. Ми ж з України", – сказав на відео військовий ЗСУ Володимир.
Нагадаємо, протягом 21 червня окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області зі "Смерчів", "Градів", артилерії й танків.
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