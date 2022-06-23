У Донецькій області відбувся танковий бій: ОК "Північ" показало відео

У Донецькій області відбувся танковий бій, у якому вогневого ураження в напрямку групи російських окупантів завдали танкісти 30-ї окремої механізованої бригади.

Українські танкісти атакували російську піхоту, яка намагалася підійти впритул до їхніх позицій.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

"Працюють танки. На Донеччині стався танковий бій: наші вправні танкісти атакували піхоту ворога, яка намагалася підійти впритул до позицій військ. Танкісти 30_ОМБр наносять вогневе ураження у бік групи російських сил", – йдеться у повідомленні.

"Звісно, страшно. Жити всі хочуть. Це ж війна така штука, що не знаєш, як воно може обернутися. Це таке. Страшно, але ми з цим боремося, воюємо. Треба захищати нашу рідну Україну. Ми ж з України", – сказав на відео військовий ЗСУ Володимир.

Нагадаємо, протягом 21 червня окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області зі "Смерчів", "Градів", артилерії й танків.

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