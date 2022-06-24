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У Донецькій області виявили і розбили російські ДРГ: залишки ворога у паніці втекли

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У Донецькій області виявили і розбили російські ДРГ: залишки ворога у паніці втекли

Фото: Associated Press

Російська армія не припиняє зусилля встановити контроль на Донбасі, але ЗСУ протистоять ворогові.

У Донецькій області українські воїни виявили задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи. Російські ДРГ розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

Про це 24 червня повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали позиції українськиї військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Загарбники РФ намагаються покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

Нагадаємо, розпочалася 121 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Бої за Сєвєродонецьк не припиняються, росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабі ЗСУ 24 червня.

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