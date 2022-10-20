У Донецькій області виявили тіла 12 цивільних людей, убитих росіянами під час окупації

Серед них вісім осіб були виявлені на місці стихійного поховання в м. Лиман.

У деокупованих населених пунктах Донецької області правоохоронці виявили тіла 12 цивільних людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він також зазначив, що за добу окупанти вбили одного мирного жителя регіону.

"Росія вбиває цивільних! За 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Зарічному. Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 8 - у Лимані, 2 - у Новоселівці і 2 - у Сосновому. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, що 19 жовтня стало відомо, що у деокупованому Лимані на Донеччині виявили тіла ще вісьмох цивільних мешканців, яких росіяни вбили під час окупації. Офіс генерального прокурора України повідомив, що серед них було троє дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

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