У Донецькій області виявили тіла ще 9 цивільних людей, убитих росіянами під час окупації

У деокупованих населених пунктах Донецької області правоохоронці виявили тіла ще 9 цивільних людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він також зазначив, що за добу окупанти вбили двох мирних жителів у Бахмуті.

"За 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці і 2 у Лимані. Ще 1 людина за вчора отримала поранення", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, що 19 жовтня стало відомо, що у деокупованому Лимані на Донеччині виявили тіла ще вісьмох цивільних мешканців, яких росіяни вбили під час окупації. Офіс генерального прокурора України повідомив, що серед них було троє дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

20 жовтня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко написав, що у деокупованих населених пунктах Донецької області правоохоронці виявили тіла 12 цивільних людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.

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