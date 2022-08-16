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У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів знову зросла кількість жертв серед мирного населення

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У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів знову зросла кількість жертв серед мирного населення

Фото: Національна поліція України

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли вбито одну цивільну людину, ще двоє отримали поранення.

Про це 16 серпня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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