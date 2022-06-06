У Донецькій області за добу від обстрілів окупантів загинуло четверо місцевих, семеро поранено

Щодня від рук російських окупантів гинуть мирні мешканці, адже військові РФ безжально обстрілюють українські міста та селища.
Зокрема, за добу, 6 червня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинуло четверо цивільних, семеро – зазнали поранень.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Протягом 6 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Ярі та 1 у Пісках. Ще семеро людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого у Лимані та двох поранених у Лиманській громаді. Тим часом встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.
До слова, також у Костянтинівці зареєстровано четверо цивільних, які отримали поранення на Луганщині.
Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 478 цивільних, 1238 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, протягом 6 червня окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів.
Читайте також:
- Борис Джонсон отримав вотум довіри і залишається прем'єр-міністром Великої Британії
- "Добрий знак": до Лукашенка в гості приїхав російський патріарх Кирило (відео)
- Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 48 окупантів та знищили їхню техніку