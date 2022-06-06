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У Донецькій області за добу від обстрілів окупантів загинуло четверо місцевих, семеро поранено

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У Донецькій області за добу від обстрілів окупантів загинуло четверо місцевих, семеро поранено

Фото: Associated Press

Щодня від рук російських окупантів гинуть мирні мешканці, адже військові РФ безжально обстрілюють українські міста та селища.

Зокрема, за добу, 6 червня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинуло четверо цивільних, семеро – зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Протягом 6 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Ярі та 1 у Пісках. Ще семеро людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого у Лимані та двох поранених у Лиманській громаді. Тим часом встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.

До слова, також у Костянтинівці зареєстровано четверо цивільних, які отримали поранення на Луганщині.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 478 цивільних, 1238 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram / ©
Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, протягом 6 червня окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів.

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