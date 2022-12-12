У Донецькій області загинуло троє рятувальників, які розміновували територію: наймолодшому лише 22 роки

Ще двох вибухотехніків рятують медики.
У м. Костянтинівка Краматорського району Донецької області 12 грудня під час розмінування території загинули троє працівників ДСНС.
Про це повідомляє ДСНС України.
Рятувальники розмінували територію у Костянтинівці, коли відбулася детонація вибухонебезпечного предмета. Троє працівників ДСНС загинули на місці трагедії:
- Начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП 24-річний Євген Сагайда.
- Начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління 22-річний Олександр Кулініч.
- Старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління 43-річний Максим Лизя.
"Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Світла пам'ять!", - йдеться у повідомленні ДСНС.
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