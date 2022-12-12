У Донецькій області загинуло троє рятувальників, які розміновували територію: наймолодшому лише 22 роки

У м. Костянтинівка Краматорського району Донецької області 12 грудня під час розмінування території загинули троє працівників ДСНС.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники розмінували територію у Костянтинівці, коли відбулася детонація вибухонебезпечного предмета. Троє працівників ДСНС загинули на місці трагедії:

Начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП 24-річний Євген Сагайда.

Начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління 22-річний Олександр Кулініч.

Старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління 43-річний Максим Лизя.

Фото: Facebook/ ДСНС України

"Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Світла пам'ять!", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Фото: ДСНС України

Фото: Facebook/ ДСНС України

Росіяни масово мінують територію України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що жорстокішим за ракетний терор окупантів є мінний. За його даними, через війну в Україні заміновано понад 170 тис. квадратних кілометрів.

У Херсонській області в середу, 7 грудня, загинуло четверо поліцейських, які проводили в регіоні стабілізаційні заходи. Правоохоронці підірвалися на російських мінах. Серед загиблих - начальник Нацполіції Черкаської області Михайло Куратченко. У жовтні на Херсонщині під час розміновування загинув полковник Нацполіції.

Також на російських мінах масово підриваються і цивільні. В Олевській громаді Житомирщини автомобіль підірвався на міні - загинуло подружжя. Сиротами стали 8 дітей. Біля села Борозенське Бериславського району Херсонської області на міні підірвався автомобіль. Внаслідок події 55-річний чоловік загинув, ще один чоловік травмувався.

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