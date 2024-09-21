У Донецькій області загинув колишній радник Залужного: подробиці трагедії

Внаслідок російського обстрілу міста Добропілля на Донеччині загинув колишній радник Валерія Залужного та полковник ЗСУ Олександр Никитюк.

Про це повідомили у міській раді Володимира, де Никитюк працював правоохоронцем.

Олександр Никитюк розпочав службу у Володимирському відділі внутрішніх справ у 1991 році, де працював у карному розшуку, а пізніше став начальником відділу на шість років. Він також був заступником начальника управлінь МВС у Волинській і Херсонській областях. Після початку війни служив радником Валерія Залужного та у Військовій службі правопорядку.

Загибель Никитюка підтвердив Валерій Залужний. Він висловив вдячність за присутність Никитюка в його житті.

Олександр Никитюк / Фейсбук Залужного

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР Євгенович . Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті. Завжди. Дякую що пішов до ….. Ти був справжній. Самий справжній з справжніх. Вибач мене. Я не міг по іншому", - написав він.

Нагадаємо, у грудні 2023 року президент присвоїв звання Героя України Дмитру Церахто посмертно. Валерій Залужний отримав його шеврон після того, як став послом у Великій Британії.

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