Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Донецькій ОВА назвали кількість загиблих та поранених в області за добу

У Донецькій ОВА назвали кількість загиблих та поранених в області за добу

Дата публікації
Перегляди
371
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Донецькій ОВА назвали кількість загиблих та поранених в області за добу

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Протягом неділі, 5 червня, у Донецькій області російські військові вбили трьох мирних жителів.

В Авдіївці загинули двоє людей, в Дружківці – одна жертва. Ще двоє цивільних отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом, від початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 473 цивільних, 1225 – зазнали поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Нагадаємо, під Попасною "на концерт до Кобзона" відправили ще одного генерала РФ. На сході України загинув російський генерал-майор Роман Кутузов.

Читайте також:

Наступна публікація