У Донецькій ОВА назвали кількість загиблих та поранених в області за добу

Протягом неділі, 5 червня, у Донецькій області російські військові вбили трьох мирних жителів.

В Авдіївці загинули двоє людей, в Дружківці – одна жертва. Ще двоє цивільних отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом, від початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 473 цивільних, 1225 – зазнали поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Нагадаємо, під Попасною "на концерт до Кобзона" відправили ще одного генерала РФ. На сході України загинув російський генерал-майор Роман Кутузов.

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