"У Донецьку буде ж**а, треба валити": бойовики "ДНР" готові платити 50-80 тис. рублів, щоб втекти з війни

"У Донецьку буде ж**а, треба валити": бойовики "ДНР" готові платити 50-80 тис. рублів, щоб втекти з війни

Мобілізовані з так званої "ДНР" готові платити хабарі у розмірі 50-80 тис. рублів, щоб втекти з війни.

Також на території недореспублік триває масова мобілізація, через що все частіше бунтують місцеві.

Про це йдеться у розмові бойовика "ДНР" з його дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розмові дружина бойовика розповідає чоловіку, що їм потрібно тікати з Донецька, оскільки у місті буде "ж**а". Жінка переконує свого чоловіка заплатити за перетин кордону з РФ 50-80 тисяч рублів, показавши російський паспорт. Далі вони поселитись сидіти у російському Таганрозі.

Дружина бойовика розповідає, що в непідконтрольній Україні території Донеччини триває примусова мобілізація. З одного із сіл забрали 30 чоловіків, а у Донецьку жінки влаштували бунт, оскільки з міста примусово мобілізували 500 осіб. Для того, щоб вгамувати людей окупанти застосували зброю.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 5 липня, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить "Камаз центр", де російські окупанти облаштували свої склади зі зброєю.

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