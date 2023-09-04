У Донецьку, неподалік "адміністрації" Пушиліна, прогримів потужний вибух – відео, фото

У Донецьку знову потужна "бавовна".

У тимчасово окупованому Донецьку 4 вересня пролунали потужні вибухи. Попередньо, удару було завдано по будівлі "адміністрації" міста.

Відео з вибухами поширили у місцевих Telegram-каналах.

"Вибухи лунають у центрі тимчасово окупованого Донецька. Попередньо, удару було завдано по будівлі окупованої адміністрації міста", - пишуть місцеві.

Проте, за словами пропагандистів, у місті лише "горів автомобіль".

Пошкоджений будинок у Донецьку / Фото: Telegram

Пожежа автівки у Донецьку / Фото: Telegram

"У Донецьку внаслідок обстрілу біля будинку на проспекті Миру горить автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня в Росії заявили про нібито атаку безпілотника на Кримський міст. У МО РФ стверджують, що морський дрон нібито був завчасно виявлений та знищений у Чорному морі.

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