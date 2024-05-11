Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Донецьку прилетіло по ресторану, де окупанти святкували 10 років "проголошення ДНР" – відео, фото

У Донецьку прилетіло по ресторану, де окупанти святкували 10 років "проголошення ДНР" – відео, фото

У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти Фото: скриншот

У Донецьку пролунали вибухи.

В окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунали вибухи – за попередніми даними стався "приліт" по ресторану, де бойовики святкували 10 років проголошення так званої "ДНР".  

Про це пишуть місцеві пабліки.

"В окупованому Донецьку приліт по місцю збору бойовиків "ДНР", які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що прилетіло по ресторану "Paradise" у Ленінському районі Донецька.

У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram / ©
У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram
У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram / ©
У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram
У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram / ©
У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram
У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram / ©
У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram

"За попередніми даними, 1 особа загинула та 1 поранена", - пишуть канали.

Також повідомляється, що неподалік ресторану "Paradise" мав розпочатися автопробіг з нагоди "10-річчя ДНР" – проте окупанти скасували дійство.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку з'явилися прапори України (фото).

Читайте також провідні новини дня:

У Донецьку прилетіло по ресторану з окупантами

У Донецьку прилетіло по ресторану з окупантами

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація