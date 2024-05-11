У Донецьку прилетіло по ресторану, де окупанти святкували 10 років "проголошення ДНР" – відео, фото

В окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунали вибухи – за попередніми даними стався "приліт" по ресторану, де бойовики святкували 10 років проголошення так званої "ДНР".

Про це пишуть місцеві пабліки.

"В окупованому Донецьку приліт по місцю збору бойовиків "ДНР", які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що прилетіло по ресторану "Paradise" у Ленінському районі Донецька.

У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram

У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram

У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram

У Донецьку пролунали вибухи – прилетіло по ресторану, де святкували окупанти / Фото: Telegram

"За попередніми даними, 1 особа загинула та 1 поранена", - пишуть канали.

Також повідомляється, що неподалік ресторану "Paradise" мав розпочатися автопробіг з нагоди "10-річчя ДНР" – проте окупанти скасували дійство.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку з'явилися прапори України (фото).

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