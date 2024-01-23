У Донецьку – "приліт" по будівлі, де готували вибори Путіна (фото, відео)

На фото й відео з приймальні видно агітаційні матеріали путінської партії "Единая Россия".
В окупованому Донецьку 23 січня стався "приліт" по будівлі російської адміністрації Куйбишевського району, в якій проводили підготовку бо виборів президента Росії.
Про це повідомляють російські пропагандисти, місцеві пабліки та українські журналісти.
У російських пабліках стверджується, що нібито ЗСУ завдали ударів по Донецьку з реактивних систем залпового вогню і влучили по Будинку культури ім. Куйбишева. Повідомляється про поранення двох людей.
Як поінформував український журналіст Андрій Цаплієнко, влучання у Донецьку було у "будівлю громадської приймальні ватажка днр, де йшла підготовка до виборів путіна". На викладених у мережу фото й відео з приймальні видно агітаційні матеріали путінської партії "Единая Россия".
За словами пропагандистів, "приліт" стався по площі перед будівлею, від чого вибило всі шибки з найближчих вікон, посікло і закоптило стіни, уламки також потрапили всередину приміщень. На асфальті зяє вирва від снаряда.
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Нагадаємо, 21 січня росіяни обстріляли ринок у Донецьку, вбивши десятки людей. Окупанти звинуватили в цьому ЗСУ, але захисники спростували заяви ворога.
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