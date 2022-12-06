У Донецьку пролунала серія вибухів: окупанти заявляють про обстріли (фото, відео)

Загарбники повідомляють про загибель так званої депутатки "парламенту "ДНР" та "судді воєнного суду "ДНР".

Російські загарбники в окупованому Донецьку заявляють про обстріли міста начебто з боку ЗСУ після того, як вдень 6 грудня там пролунали вибухи.

Про це свідчить інформація в місцевих пабліках.

Так, вибухи було чутно в районах "Донбас арени", художнього музею, навчального корпусу №7 ДонНТУ, Критого ринку та Південного автовокзалу. Повідомляється про пожежу на території ринку, де горіли авто та торговельні намети.

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Місцева окупаційна "влада" заявила про "приліт" по бізнес-центру "Центавр плаза", що біля "Донбас Арени". Заявили там і про обстріл Київського району та "влучання снаряда" в Палац спорту "Дружба" в Калінінському районі.

Окупанти також повідомили про шістьох загиблих у Донецьку, а кількість поранених не вказується. Зокрема, серед загиблих є так звана депутатка "парламенту "ДНР" Мая Пирогова та "суддя воєнного суду "ДНР" Віктор Ісаєв.

Зауважимо, що російські загарбники заявляли про обстріли середмістя Донецька також 4 та 5 грудня.

Ситуація на Донеччині

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 6 грудня, російські війська продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог активно застосовує авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.

У британській розвідці інформують, що окупанти надалі намагаються наступати на Донбасі, проте не можуть прорвати оборону ЗСУ. Зокрема, такі ворожі спроби фіксуються в районі Сватового та Кремінної на Луганщині та біля Бахмута на Донеччині.

Зокрема, російські сили намагаються оточити Бахмут, але поки що це їм це не вдається.

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