У Донецьку росіяни розстріляли двох азербайджанців, які відмовились воювати проти ЗСУ - журналіст

Іноземці не хотіли воювати у складі російських бандоформувань.
Російські окупанти в захопленому Донецьку розстріляли двох азербайджанців, які відмовились воювати проти України.
Про це розповів кореспондент Baku TV Мубаріз Асланов, який перебуває в Україні.
Мубаріз Асланов розповів, що окупанти намагались мобілізувати уродженців Азербайджану Шаміля Гасанова та Теймура Джумиєва.
"Сепаратистський режим хотів залучити до мобілізації і азербайджанців. Внаслідок Шаміль Гасанов та Теймур Джумиєв, які не бажали йти на війну, були розстріляні", - сказав він.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія намагається розхитати ситуацію всередині України.
Також Зеленський заявив про підготовку до активних дій на фронті.
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