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У Донецьку росіяни розстріляли двох азербайджанців, які відмовились воювати проти ЗСУ - журналіст

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Марія БойкоМарія Бойко
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У Донецьку росіяни розстріляли двох азербайджанців, які відмовились воювати проти ЗСУ - журналіст

Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Іноземці не хотіли воювати у складі російських бандоформувань.

Російські окупанти в захопленому Донецьку розстріляли двох азербайджанців, які відмовились воювати проти України. 

Про це розповів кореспондент Baku TV Мубаріз Асланов, який перебуває в Україні.

Мубаріз Асланов розповів, що окупанти намагались мобілізувати уродженців Азербайджану Шаміля Гасанова та Теймура Джумиєва. 

"Сепаратистський режим хотів залучити до мобілізації і азербайджанців. Внаслідок Шаміль Гасанов та Теймур Джумиєв, які не бажали йти на війну, були розстріляні", - сказав він. 

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія намагається розхитати ситуацію всередині України.

Також Зеленський заявив про підготовку до активних дій на фронті

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Дата публікації
Перегляди
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