У Донецьку – шість "прильотів" по готелю з окупантами (фото, відео)

У готелі якраз зустрічали Новий рік російські окупанти та гості з Москви.

Під час вибухів в окупованому Донецьку в ніч проти 1 січня сталося шість "прильотів" по готелю "Донбас Палас".

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко та інформують російські телеграм-канали.

"Вночі по донецькому готелю "Донбас Палас" було шість прильотів. Там зібралась на новорічну вечерю "еліта" окупантів разом з московськими гостями", – йдеться в заяві Цаплієнка.

Повідомляється також про чотирьох загиблих та 13 поранених.

Наслідки прильотів по готелю були зняті на відео. На кадрах видно пошкоджену будівлю, вибиті вікна та пошкоджене авто. Біля будівлі припаркована "швидка".

У Донецьку є "прильоти" по готелю "Донбас Палас", де святкували окупанти

Нслідки "прильотів" по готелю "Донбас Палас" / Скриншот

Нслідки "прильотів" по готелю "Донбас Палас" / Скриншот

Нслідки "прильотів" по готелю "Донбас Палас" / Скриншот

Нагадаємо, в окупованому Донецьку за 10 хв. після початку нового року почали гриміти вибухи. Загарбники стверджували про запуск по місту 15 ракет із РСЗВ.

До слова, під час ракетної атаки по Харкову ввечері 30 грудня росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку. Внаслідок атаки постраждали десятки людей, зокрема німецькі журналісти.

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