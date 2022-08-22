У Донецьку спалахнула база "П'ятнашки": Жданов розповів про жорсткість бойовиків цього угруповання

У тимчасово окупованому Донецьку і ніч проти 22 серпня спалахнула база злочинців із "П'ятнашки".

Це угруповання відоме своєю жорстокістю до захисників України ще від 2014 року. Саме ці бойовики винні у багатьох злочинах проти українського народу.

Про це у коментарі 24tv.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

У Донецьку цієї ночі сталась чергова "бавовна". Там детонував склад зброї. Також вибухи пролунали на базі бойовиків угруповання "П'ятнашка". Цей підрозділ відомий своєю жорстокістю у ставленні до воїнів ЗСУ. Вони масово вбивали та катували українців.

"Подібні підрозділи є, але вони мають інші назви та діють на інших напрямках. "Пятнашка" була найвідомішим підрозділом з тих, які створювалися як перші "добровольчі формування ополченців", – наголосив Жданов.

Нагадаємо, 22 серпня у Донецьку лунали вибухи. Детонував склад окупантів з боєприпасами.

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