У Донецьку видно дим: радник мера Маріуполя заявив про ліквідацію окупантів

У місцевих Telegram-каналах стверджують, що дим піднявся у Петровському районі міста.

В одному з районів тимчасово окупованого Донецька у вівторок, 21 березня, видно дим. Там могли ліквідувати окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"У Донецьку знову не домовилися про обрання папи. У процесі роздумів принесли в жертву не лише боєкомплект, а й певну кількість окупантів", - написав він.

Водночас у місцевих Telegram-каналах стверджують, що дим піднявся у Петровському районі міста.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, в окупованому Джанкої повідомили про атаку невідомих безпілотників. Місцеві жителі повідомили, що вибух пролунав біля залізничного вокзалу.

Головний гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що ніяких "прильотів" не було, а це, мовляв, спрацювала російська ППО.

Пізніше ГУР повідомило, що вибухи у Джанкої були пов'язані зі знищенням російських ракет "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну.

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