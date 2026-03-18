У Донецьку ЗСУ вдарили по засекреченому центру росіян: що відомо

Український безпілотник

Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 18 березня завдали серії ударів по об’єктах російських військ на окупованій Донеччині. Під прицілом опинився, зокрема, засекречений центр безпілотних технологій ворога.

Про це повідомили у ССО.

У Донецьку далекобійні дрони уразили базу російського центру безпілотних технологій “Рубікон”, а також елемент управління цим підрозділом.

Крім того, було атаковано координаційний центр, який відповідає за роботу безпілотних систем окупантів у місті.

У селищі Вільне українські військові також уразили склади боєприпасів, техніку та військове майно, місце накопичення і розподілу боєприпасів.

Як проводили операцію

У ССО зазначили, що операція стала частиною серії так званих Middle Strike ударів по об’єктах ворога на окупованих територіях.

Українські спецпризначенці наголошують, що продовжують асиметричні дії для стратегічного послаблення російських сил.

Нагадаємо, раніше українські Сили спеціальних операцій провели серію нічних ударів Middle-strike по об’єктах ворога в окупованому Криму та на Запоріжжі. Знищено пункти управління ракетами, замасковані системи ППО та склад боєприпасів.

До слова, 14 березня в окупованому Довжанську на Луганщині пролунали вибухи на ворожому складі боєприпасів. За словами радника міністра оборони України Сергія Стерненка, після «прильоту» почалася детонація та пожежа. Ймовірно, було уражено місце зберігання ракет до ППО. Наслідки уточнюються.

А в ніч проти 17 березня дрони атакували 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Повідомляється про влучання в перший цех стратегічного підприємства, де обслуговують військову авіацію, зокрема літаки Іл-76 та двигуни до них. За попередніми даними, під ударом могли опинитися рідкісні літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.