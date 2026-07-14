У Донецьку вибухнув склад боєприпасів (відео)

У Донецьку вибухнув склад з боєприпасами

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У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 13 липня стався вибух на складі боєприпасів, після чого розпочалася тривала детонація.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

У місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео, зняті з великої відстані. На кадрах видно масштабну пожежу, що спалахнула після вибуху.

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За словами очевидців, із району займання тривалий час лунають численні вибухи, а боєприпаси продовжують детонувати та розлітатися в різні боки.

Представники окупаційної влади наразі не надали інформації щодо наслідків атаки.

© Exilenova+

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали удару в окупованому Донецьку по стоянці з логістичним транспортом, який використовували російські війська.

Ми раніше інформували, що Сили оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області.

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