У ДПСУ пояснили, як РФ може використати Білорусь у разі наступу по всіх напрямках

Наступ з Білорусі наразі малоймовірний, але від ворога можна очікувати будь-чого, кажуть прикордонники.

Росіяни можуть спробувати здійснити наступ по всіх напрямках і використати Білорусь для відволікання і провокацій. Утім, наразі, наступ з Білорусі є малоймовірним.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі 24 Каналу.

За його словами, загроза наступу з Білорусі існує постійно, а тому усі відповідні структури України стежать за ситуацією. Демченко запевнив, у разі збільшення кількості живої сили, військові одразу це зафіксують.

Наразі у Білорусі недостатньо сил і засобів ворога для наступу, але від росіян можна очікувати чого завгодно.

"Ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, в разі, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікаючим маневром, не маючи достатніх сил, вони будуть робити якісь провокації", - висловився Демченко.

Речник ДПСУ попередив, що росіяни можуть нагнітати тут ситуацію, щоб Україна тримала на цьому напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на "гарячіші" напрямки.

Натомість Україна щоденно проводить укріплення кордону: від Волині до Чернігівської області, по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю.

Ситуація у Білорусі і ризик нового наступу РФ

Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

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Польський генерал Вальдемар Скшипчак припустив, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро.

У розвідці України висловили сумнів, що окупанти підуть з Білорусі. Головне поле бою навесні-влітку буде на Донбасі, каже представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Станом на зараз загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Лукашенко водить російського диктатора Володимира Путіна за ніс, заявив представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Аналітики ISW вважають, що ймовірний наступ з території Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023 року.

Тим часом у Білорусі ближче до кордону з Україною перекинули свої та російські бойові вертольоти.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що у Білорусі наразі 14 тисяч боєздатного особового складу. Наразі у Білорусі відбувається підготовка мобілізованих росіян, а не накопичення сил для повторного наступу.

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