У ДПСУ розповіли, навіщо РФ обстрілює північні кордони України і чи є ризик повторного нападу на регіони

У ДПСУ розповіли, навіщо РФ обстрілює північні кордони України і чи є ризик повторного нападу на регіони

Російські окупанти активізували обстріли північних кордонів України.

Стріляють по північних кордонах окупанти, щоб стримати перегрупування українських сил оборони.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Щодо кордону з РФ, ворог не припиняє обстріли прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей - майже щодня ми це фіксуємо. Це відбулось і сьогодні. Потерпає саме цивільна інфраструктура. До обстрілів ворог залучає і авіацію, і артилерію, і міномети. Вони це роблять, щоб стримувати Сили оборони України і не дати перекинути зусилля у більш гарячі точки", - сказав він.

За словами Демченка, Україна продовжує фіксувати російську техніку на прикордонних територіях, але наразі це не є скупчення необхідних сил для повторного вторгнення на нашу територію. Він запевнив, що Державна прикордонна служба не спостерігає суттєвих змін на білоруському та молдовському кордонах.

"Білоруські кордони залишаються без суттєвих змін. Білорусь посилюють кордони з Україною, чекають начебто на якісь провокації. Крім того, ми тримаємо на контролі анонсовані навчання, які вони планують провести. Змін на кордоні з Молдовою також не спостерігаємо", - додав Демченко.

Нагадаємо, Білорусь перекидає бронетехніку на кордон з Україною.

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