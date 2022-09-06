У ДПСУ розповіли про посилення оборони кордону на півночі України та чи є загроза повторного наступу РФ

Крім того, посилюється також оборона й кордонів з Білоруссю.

Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з Росії.

Про це в ефірі телемарафону 6 вересня повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів в Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. В той же час сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації", - сказав він.

Демченко зазначив, що створення потужного угруповання, яке б могло зайти на територію України, на цей момент не фіксується.

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Водночас речник Державної прикордонної служби додав, що також кордон посилюється і з Республікою Білорусь, адже ця країна підтримує РФ у війні проти України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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