У ДПСУ розповіли, скільки "вагнерівців" перебуває в Білорусі та чи є загроза

Наразі на території сусідньої Білорусі перебуває понад п'ять тисяч найманців ПВК "Вагнера". Втім, вони продовжують надалі прибувати до країни.

Про це під час телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, будь-яких переміщень ворожих військ чи найманців буля кордону з Україною наразі не спостерігається. Ситуація залишається повністю контрольованою, наголосив Демченко.

"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить", - наголосив речник ДПСУ.

Представник українських прикордонників наголошує, що Білорусь підтримує країну-агресорку Росію, надаючи країні-окупанту свої полігони та інфраструктуру. Зокрема, щодо розміщення "вагнерівців", а не лише підрозділів регулярної армії.

Як повідомлялося, 28 липня до Білорусі прибуває 13 колона найманців ПВК "Вагнера". Колона нараховує як мінімум 80 одиниць автомобільної техніки. Загалом у селі Цель помітили близько 750 одиниць техніки. All Eyes on Wagner повідомляє, що очільником "вагнерівців" у Білорусі став Сергій Чубко - уродженець українського міста Чернівці.

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