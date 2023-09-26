Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ДПСУ розповіли, як прикордонники вибили з Харківщини загін окупантів

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
13
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ДПСУ розповіли, як прикордонники вибили з Харківщини загін окупантів

Збройні сили України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Частину окупантів ліквідували ворожі снайпери.

На Харківщині у Куп'янському районі на одній із ділянок кордону прикордонники разом з бійцями Збройних сил витіснили загін російських окупантів.

Це підтвердив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Справді, така ситуація мала місце. Це територія поряд з країною-агресором і поряд лінія фронту, на стику. Це сіра зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади "Сталевий кордон", -  розповів він.

За його словами, під час моніторингу наші підрозділи зафіксували, що окупанти не лише влаштовували свої позиції на території Росії поряд з українським кордоном, а й перейшли лінію кордону і почали облаштовувати свої позиції на нашій території. 

"Відразу були вжиті необхідні заходи. Працювали снайпери, працювали інші засоби ураження для того, щоб вибити ворога з території України. Нам це вдалося", - додав він. 

Територія в Куп'янському районі на стику кордону і лінії фронту тепер під контролем наших воїнів. 

Зазначимо, кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли військові РФ почали тікати з території України, українські захисники відкрили вогонь із танків та мінометів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
13
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація