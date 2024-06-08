У ДПСУ відповіли, чи зросла кількість чоловіків, які повертаються до України з-за кордону

Чи вплинув новий закон про мобілізацію на кількість повернення чоловіків до України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що прикордонники не фіксують збільшення кількості чоловіків, які повертаються до України з-за кордону.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, за останній період кількість чоловіків, які в'їжджають на територію України, така ж сама, як кількість тих, хто виїжджає за межі держави.

"Якщо говорити за чоловіків, то за останній період у відсотковому співвідношенні це десь 50 на 50. У тих громадян України чоловічої статі, які мають підстави на перетин на виїзд з України, прикордонники перевіряють документи, підстави для такого руху. І така ж сама кількість чоловіків умовно перетинає кордон на в'їзд до України", - пояснив Демченко.

Нагадаємо, керівники оборонних підприємств України кажуть, що через прогалини в системі бронювання від мобілізації оборонні компанії втрачають дефіцитних спеціалістів.

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