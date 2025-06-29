Шахед / © ТСН.ua

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Уночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Дрогобичу Львівської області — з повітря атакували дронами-камікадзе та ракетами. У результаті влучань загорівся об’єкт промислової інфраструктури, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив голова Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк.

На місці активно працюють рятувальники та всі екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

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У кількох районах міста зникла електроенергія — енергетики вже займаються її відновленням.

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня Росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши ракети та дрони типу «Шахед». Внаслідок ударів зафіксовано руйнування у Львівській, Полтавській, Черкаській областях, а також у Миколаєві та Запоріжжі. Під час відбиття повітряної атаки загинув пілот F-16. Обстріли тривали майже до п’ятої ранку.