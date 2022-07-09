У Дружківці п'ятьма ракетами ворог обстріляв закритий ТЦ і коледж

Вибухи знищили місцевий торговельний центр, пошкодили будинок культури та житлові багатоповерхівки, дивом ніхто не загинув, йдеться в ТСН.

Величезна вирва, а поряд десятки зруйнованих магазинчиків, навпроти велика будівля з понівеченим фасадом, яка ще вчора це був торгівельний центр.

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«Без десяти 5, потім 15 хвилин шостого, потім пів на шосту, не один, прильотів 5 було, сильних дуже. Ну, навіщо по торговому центру, він заважав комусь чи зробив комусь погано, до того ж він закритий був останнім часом», - кажуть місцеві.

Один за одним до торгівельного центру під’їжджають орендарі, намагаються зібрати вціліле. Поряд з торгівельним центром машинобудівний технікум, він теж постраждав. «Книжки не розлетілися, тільки скло посипалося, та й стелі сипалась у середині в технікумі, і стіни в дірках», - кажуть працівники.

Військових ні в торгівельному центрі, ні в технікумі ніколи не було, кажуть місцеві. Припускають, що росіяни запустили ракети, щоб їх залякати. Бомбити сплячі мирні міста – це ницо і жорстоко, твердять люди.

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