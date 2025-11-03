У ДШВ повідомили про ситуацію у Покровську та Мирнограді

Покровськ / © ТСН.ua

Українські Сили оборони продовжують активну операцію з зачищення міста Покровськ від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ.

Зазначається, що протягом останніх декількох днів Сили оборони створили умови для поповнення військових частин у цій смузі відповідальності додатковим особовим складом і технікою.

Ключові досягнення

Триває активне зачищення північної частини Покровська.

Завдяки злагодженим діям українським військовим вдалося зупинити розширення присутності росіян у місті.

Не допущено перерізання ворогом стратегічно важливої дороги, яка сполучає Покровськ і Родинське.

Загалом учора, 2 листопада, в місті було ліквідовано 19 російських військовослужбовців. Для подальшої протидії ворогові активно залучаються додаткові штурмові підрозділи та спецпризначенці.

Ситуація у сусідньому Мирнограді визначена як напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць міста зафіксовано невелику кількість ворожого особового складу — близько 10 осіб, над ліквідацією яких триває робота.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оборону міста Покровська на Донеччині тримають понад 1000 українських солдатів.