У ДШВ повідомили про ситуацію у Покровську та Мирнограді
Операція із зачищення північної частини Покровська від окупаційних сил триває.
Українські Сили оборони продовжують активну операцію з зачищення міста Покровськ від російських окупаційних військ.
Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ.
Зазначається, що протягом останніх декількох днів Сили оборони створили умови для поповнення військових частин у цій смузі відповідальності додатковим особовим складом і технікою.
Ключові досягнення
Триває активне зачищення північної частини Покровська.
Завдяки злагодженим діям українським військовим вдалося зупинити розширення присутності росіян у місті.
Не допущено перерізання ворогом стратегічно важливої дороги, яка сполучає Покровськ і Родинське.
Загалом учора, 2 листопада, в місті було ліквідовано 19 російських військовослужбовців. Для подальшої протидії ворогові активно залучаються додаткові штурмові підрозділи та спецпризначенці.
Ситуація у сусідньому Мирнограді визначена як напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць міста зафіксовано невелику кількість ворожого особового складу — близько 10 осіб, над ліквідацією яких триває робота.
