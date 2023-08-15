У ДСНС надали подробиці про наслідки обстрілів у Львівській області та Луцьку 15 серпня

Внаслідок масованої ракетної атаки по заходу України 15 серпня у Львівській області пошкоджено загалом 59 житлових будинків. У Луцьку рятувальні роботи завершено. Під час ракетного удару загинуло троє людей, також відомо про трьох постраждалих і з-під завалів було врятовано одну людину.

Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.

"На зараз у нас відомо про пошкодження у Львівській області загалом 59 житлових будинків, зруйновано 3, з них 41 - це багатоквартирний будинок, 8 господарчих споруд, будівля медичного коледжу і дошкільний навчальний заклад. Станом на 18.00 15 серпня у нас за медичною допомогою звернулося по області 19 осіб, у тому числі одна дитина 2014 року народження, із них 5 осіб госпіталізовано", - навів подробиці Хорунжий.

Щодо ракетної атаки по Луцьку, то рятувальні роботи у місті завершено. За словами речника ДСНС, під час ракетного удару загинуло три особи, троє постраждали, з-під завалів було врятовано одну людину.

Нагадаємо, про наслідки нічної атаки по Україні розповіли і в ОП. Там надали кількість загиблих та постраждалих.

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