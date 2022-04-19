У ДСНС перелічили області, де зараз найскладніша ситуація через напад РФ

У ДСНС перелічили області, де зараз найскладніша ситуація через напад РФ

Найскладнішою залишається ситуація у п'яти областях України через цинічні й варварські дії Росії.

Наразі найскладніша ситуація наразі у п'яти областях України, а саме – у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Миколаївській. Там ведуться активні бойові дії та здійснюються ракетні обстріли окупантами.

Про це під час брифінгу заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук.

"Наразі найбільш складна обстановка залишається у населених пунктах, де ведуться активні бойові дії та здійснюються ракетні обстріли окупантами. Це такі області, як Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька і Миколаївська, де здійснюються рятування силами ДСНС", - повідомив Демчук.

За його словами, впродовж минулої доби силами ДСНС було здійснено понад 300 виїздів на ліквідацію наслідків ведення бойових дій, зокрема, на території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Луганської областей.

Там українські рятувальники здійснювали гасіння пожеж, спричинених артобстрілами.

Нагадаємо, в Україні знешкодили майже 70 тисяч ворожих боєприпасів від початку повномасштабної війни.

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