У ДСНС показали небезпечні міни, які залишають російські окупанти: застерігають українців не наближатись до них

У ДСНС просять одразу повідомляти про такі знахідки за телефонами 101 та 102.
У ДСНС попередили українців про небезпечні мінометні міни, які часто трапляються в районах проведення бойових дій.
Фото мін надзвичайники оприлюднили на своєму Телеграм-каналі.
"Обережно, мінометні міни! Часто зустрічаються в районах проведення бойових дій та дуже небезпечні", — наголосили в ДСНС.
У Службі застерігають, що такі вибухонебезпечні предмети не можна рухати, бити, або нагрівати. Забороняється брати їх до рук та взагалі наближатись до них.
Як зазначають у ДСНС, такі міни можна відрізнити від інших видів озброєння за такими ознаками:
- мають сталевий корпус;
- характерний стабілізатор у вигляді оперення;
- мають вибухники ударної дії або дистанційні трубки;
- найросповсюдженіші на території України — трапляються міни калібрів 120мм, 82 мм та 60 мм.
Як виглядають інші міни схожої дії можна побачити за посиланням.
У ДСНС просять одразу повідомляти про такі знахідки за телефонами 101 та 102.
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