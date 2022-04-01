У ДСНС показали небезпечні міни, які залишають російські окупанти: застерігають українців не наближатись до них

У ДСНС показали небезпечні міни, які залишають російські окупанти: застерігають українців не наближатись до них

У ДСНС просять одразу повідомляти про такі знахідки за телефонами 101 та 102.

У ДСНС попередили українців про небезпечні мінометні міни, які часто трапляються в районах проведення бойових дій.

Фото мін надзвичайники оприлюднили на своєму Телеграм-каналі.

"Обережно, мінометні міни! Часто зустрічаються в районах проведення бойових дій та дуже небезпечні", — наголосили в ДСНС.

У Службі застерігають, що такі вибухонебезпечні предмети не можна рухати, бити, або нагрівати. Забороняється брати їх до рук та взагалі наближатись до них.

Як зазначають у ДСНС, такі міни можна відрізнити від інших видів озброєння за такими ознаками:

мають сталевий корпус;

характерний стабілізатор у вигляді оперення;

мають вибухники ударної дії або дистанційні трубки;

найросповсюдженіші на території України — трапляються міни калібрів 120мм, 82 мм та 60 мм.

Як виглядають інші міни схожої дії можна побачити за посиланням.

У ДСНС просять одразу повідомляти про такі знахідки за телефонами 101 та 102.

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