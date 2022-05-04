У ДСНС розповіли про наслідки обстрілів Дніпропетровської області

У ДСНС розповіли про наслідки обстрілів Дніпропетровської області

Ворожі ракети вдарили по території Кам’янського району. Працівник станції отримав контузію та поранення. Знищена залізнична інфраструктура.

У вівторок, 3 травня, агресор атакував ракетами Кам’янський район. Поранення отримав працівник станції.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

"Внаслідок удару постраждав працівник станції. Він отримав контузію та поранення. Знищена залізнична інфраструктура. Зруйнована тягова підстанція та електромережі залізниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще одна ракета впала на відкритій території - неподалік від старого пам'ятника літаку.

"Можливо ворог думав, що демілітаризує там стратегічний аеропорт. На місці утворилась воронка глибиною 5 м, диаметром 15 м.", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, що 3 травня Росія завдала ракетних ударів по кількох областях України. Військовий експерт Олег Жданов вважає, масовий ракетний обстріл може мати щонайменше дві причини. Він вважає, що така атака відбулася не просто так.

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