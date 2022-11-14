Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ДТЕК пояснили, чи скасовуватимуть стабілізаційні відключення світла в Україні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
573
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ДТЕК пояснили, чи скасовуватимуть стабілізаційні відключення світла в Україні

Окупанти пошкодили унікальне енергетичне обладнання.

Стабілізаційні відключення світла скасовувати найближчим часом не будуть, навпаки потрібно навчитися жити за ними.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Він пояснив, що у центральних регіонах України, окрім стабілізаційних графіків, були застосовані аварійні відключення, бо російські окупаційні війська нещодавно завдали повторного удару по стратегічному об’єкту енергетичної інфраструктури.

У результаті атаки РФ було пошкоджено унікальне обладнання, яке неможливо замінити. Його довелося виготовляти заново.

За його словами, через таку атаку російських терористів, наразі відключення світла за планом – це оптимістичний сценарій і нині максимально можливим результатом є їхнє дотримання.

"Зараз програма максимум – мати графіки, їх виконувати і жити по ним. Сподіваємося, що зможемо відремонтувати і наступні елементи", - сказав Сахарук.

Нагадаємо, ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков пояснив, що енергетики в Україні застосовують декілька видів відключення електроенергії через або недостатню кількість генерації, або задля ремонтних робіт. За його словами, на сьогодні пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури України, тож заклик економити електроенергію залишається актуальним. Плачков каже, що треба бути готовими до всіх видів відключення світла.

Своєю чергою, в українській розвідці попереджають, що ракетний терор РФ триватиме і далі. Росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні та поширити паніку серед цивільних.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
573
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація