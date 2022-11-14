У ДТЕК пояснили, чи скасовуватимуть стабілізаційні відключення світла в Україні

Стабілізаційні відключення світла скасовувати найближчим часом не будуть, навпаки потрібно навчитися жити за ними.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Він пояснив, що у центральних регіонах України, окрім стабілізаційних графіків, були застосовані аварійні відключення, бо російські окупаційні війська нещодавно завдали повторного удару по стратегічному об’єкту енергетичної інфраструктури.

У результаті атаки РФ було пошкоджено унікальне обладнання, яке неможливо замінити. Його довелося виготовляти заново.

За його словами, через таку атаку російських терористів, наразі відключення світла за планом – це оптимістичний сценарій і нині максимально можливим результатом є їхнє дотримання.

"Зараз програма максимум – мати графіки, їх виконувати і жити по ним. Сподіваємося, що зможемо відремонтувати і наступні елементи", - сказав Сахарук.

Нагадаємо, ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков пояснив, що енергетики в Україні застосовують декілька видів відключення електроенергії через або недостатню кількість генерації, або задля ремонтних робіт. За його словами, на сьогодні пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури України, тож заклик економити електроенергію залишається актуальним. Плачков каже, що треба бути готовими до всіх видів відключення світла.

Своєю чергою, в українській розвідці попереджають, що ракетний терор РФ триватиме і далі. Росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні та поширити паніку серед цивільних.

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