У двох областях України збільшать кількість поліцейських нарядів: названа причина

У Рівненській та Волинській областях збільшать число поліцейських нарядів і мобільних груп реагування.

Про це йдеться у Telegram-каналі Національної поліції.

"До цих областей приїхало чимало внутрішньо переміщених осіб. Тож відповідно поліцейська присутність також має бути посилена. Збільшуємо кількість нарядів та мобільних груп реагування, щоб швидше та якісніше відпрацьовувати заяви громадян та отриману оперативну інформацію", - розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, також буде посилено перевірку блок-постах для виявлення ймовірних диверсантів чи інших кримінальних елементів, а також для запобігання ввезенню до області зброї, або інших заборонених предметів і речовин.

"Звісно, під прискіпливою увагою райони, які межують з Білоруссю. Там ми теж збільшили поліцейський контроль та ретельно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Бо маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій", - підкреслив він.

Нагадаємо, Білорусь продовжила перевірку бойової готовності своїх військ.

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