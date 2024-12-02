У двох областях затримали диверсантів, які за завданням РФ підпалювали об'єкти УЗ та Укрпошти

Зловмисники підпалили об'єкти за інструкцією окупантів, сподіваючись на гроші від РФ, але були затримані.

СБУ та Нацполіція затримали ще дві групи диверсантів, які намагалися здійснити підпали локомотива Укрзалізниці та низки електропідстанцій. У Кіровоградській та Вінницькій областях затримані виконували завдання окупантів із підпалів, спрямованих на пошкодження інфраструктури Укрзалізниці та Укрпошти.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Повідомляється, що зловмисники використовували легкозаймисті речовини, виготовлені за наданими інструкціями. Після виконання підпалів вони розраховували отримати грошову винагороду від своїх російських кураторів, але замість цього були затримані українськими правоохоронцями.

У Кіровоградській області затримано колишнього помічника машиніста Укрзалізниці та його співмешканку з міста Знам’янка. Вони організували підпал локомотива, підстанцій обленерго та релейних шаф. У їхніх планах також було знищення поштового відділення та навмисне сходження потяга з рейок. Правоохоронці затримали їх у момент підготовки до диверсії.

У Вінницькій області викрито трьох студентів місцевого коледжу віком 15 та 16 років. Вони здійснили підпал регіонального відділення Укрпошти та релейної шафи, розташованої на стратегічно важливій залізничній лінії. За даними слідства, після виконання цих завдань російські куратори планували залучити юнаків до більш масштабних підривів біля держустанов у різних регіонах України.

Усіх затриманих повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія, вчинена групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану). Санкція цієї статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Сумах уродженець Білорусі підпалював авто військових та будівлі ТЦК.

Читайте також: