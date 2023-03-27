У двох районах Києва пролунали вибухи: Кличко розповів подробиці

На місце подій виїхали усі екстрені служби.
Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що 27 березня, у двох районах столиці пролунали вибухи. На місце події виїхали усі служби.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
"Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом", - повідомив мер Києва.
Нагадаємо, в Україні у багатьох областях існує загроза ударів іранськими дронами, які Росія запустила по нашій державі. Українців закликають перебувати в укриттях.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині раніше спрацювала система ППО, проте загроза ударів не минула. Орієнтовно о 23:31 звуки вибухів чули у Києві.
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