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У двох районах Києва пролунали вибухи: Кличко розповів подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У двох районах Києва пролунали вибухи: Кличко розповів подробиці

Фото: ТСН.ua

На місце подій виїхали усі екстрені служби.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що 27 березня, у двох районах столиці пролунали вибухи. На місце події виїхали усі служби. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

"Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом", - повідомив мер Києва. 

Нагадаємо, в Україні у багатьох областях існує загроза ударів іранськими дронами, які Росія запустила по нашій державі. Українців закликають перебувати в укриттях. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині раніше спрацювала система ППО, проте загроза ударів не минула. Орієнтовно о 23:31 звуки вибухів чули у Києві.

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Дата публікації
Перегляди
15к
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