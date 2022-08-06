У двох українських містах уночі пролунали потужні вибухи після обстрілу з боку окупантів

Росіяни завдали ударів по Харкову та Нікополю, місцева влада повідомила про наслідки обстрілів.

У ніч проти 6 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Харкові та Нікополі пролунали вибухи.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, звуки вибухів було чутно в цілому місті.

"Попередньо прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там. Поки що інформації про постраждалих немає", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Російські окупанти атакували також місто Нікополь на Дніпропетровщині.

"Обстріляно місто Нікополь", - повідомив у Telegram-каналі голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

Нагадаємо, Російська Федерація впродовж 5 серпня відкривала вогонь по Сумщині п'ять разів, внаслідок чого пошкоджені будинки та є травмований.

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