"У двох випадках": Ющенко назвав кілька сценаріїв закінчення війни з РФ

"У двох випадках": Ющенко назвав кілька сценаріїв закінчення війни з РФ

За його словами, якщо Росія продовжить існування під егідою Путіна, це буде катастрофа для всього світу.

Колишній президент України Віктор Ющенко вважає, що перемога Росії над Україною і втримання Володимира Путіна при владі буде катастрофою для всього світу.

"Хтось гадає – як закінчиться війна, за яких умов. Війна закінчиться у двох випадках – чи ми виженемо з України останнього москаля, але це буде часткова перемога у цій війні, бо ще залишається поневолена Росія, поневолена нація", - зазначив він в інтерв'ю BBC Radio 4.

За його словами, якщо вона продовжить існування під егідою Путіна, це буде катастрофа для всього світу.

"Є й другий варіант, теоретичний, що війна закінчиться тоді, коли помре останній український герой", - резюмував колишній президент України.

Нагадаємо, що троє колишніх президентів України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до українців. Вони упевнені, що всі разом українці переможуть і вистоять, а Росія заплатить за свої злочини.

ТСН.ua