У Джанкої неспокійно: лунають вибухи і повітряна тривога

"Влада" каже, що причин для паніки немає.
Сьогодні, 25 лютого, у Джанкої лунали вибухи. На тимчасово окупованому півострові оголосили повітряну тривогу.
Місцеві Телеграм-канали зазначають про роботу сил протиповітряної оборони.
Окупаційна влада Криму каже, що вибухи пролунали через використання військовими табельних засобів маскування.
Натомість активісти руху опору "Атеш" висловили сподівання, що у Джанкої був "приліт".
Нагадаємо, вранці 14 лютого в Чорному морі біля берегів Криму вже гриміли вибухи. Згодом у ЗСУ повідомили про знищення російського великого десантного корабеля "Цезар Куніков".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Просто в річницю загибелі свого тезки! Бойовий десантний корабель "Цезар Куніков" підбили
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