У Джанкої неспокійно: лунають вибухи і повітряна тривога

"Влада" каже, що причин для паніки немає.

Сьогодні, 25 лютого, у Джанкої лунали вибухи. На тимчасово окупованому півострові оголосили повітряну тривогу.

Місцеві Телеграм-канали зазначають про роботу сил протиповітряної оборони.

Окупаційна влада Криму каже, що вибухи пролунали через використання військовими табельних засобів маскування.

Натомість активісти руху опору "Атеш" висловили сподівання, що у Джанкої був "приліт".

Нагадаємо, вранці 14 лютого в Чорному морі біля берегів Криму вже гриміли вибухи. Згодом у ЗСУ повідомили про знищення російського великого десантного корабеля "Цезар Куніков".

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