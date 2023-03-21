У Джанкої після вибухів запровадили надзвичайний стан - ОК "Південь"

На тлі вибухів Росія запровадила надзвичайний стан у Джанкої - ОК "Південь".

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Як він зазначає, виведення з ладу цього вузла паралізує постачання для ЧФ РФ та для угруповань окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

"Влада" ввела у Джанкої надзвичайний стан. При цьому, що ППО нібито " відбило всі погрози та все під контролем", - повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За словами Назарова, у Джанкої сходяться усі залізничні гілки окупованого Криму. Як наслідок, виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як Чорноморського Флоту РФ, так і угруповань окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у Криму невідомі безпілотники знищили ракети "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну.

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