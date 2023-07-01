В "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС станом на 1 липня залишається "стабільною та контрольованою".

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зокрема, там розповіли, що рівень води в каналі теплоелектростанції, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м.

«Станом на 10:00 1 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,57 м», – кажуть в компанії.

За словами спеціалістів, рівень води в каналі "суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", уточнили спеціалісти.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія з технічного боку підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

На думку президента Зеленського, Росія використовує Запорізьку АЕС для радіаційного шантажу.

Однак за даними аналітиків, малоймовірно, що російські війська здійснять теракт на Запорізькій атомній електростанції.

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