Війна
3
1 хв

У Феодосії горить нафтобаза після атаки БпЛА (відео)

Місцеві повідомляють про атаку безпілотників також на військові аеродроми.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Пожежа на нафтобазі у Феодосії

Пожежа на нафтобазі у Феодосії

У різних районах Криму в ніч на 6 жовтня зафіксовано серію потужних вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема Кримський вітер.

Очевидці спершу повідомляли про атаку безпілотників на військовий аеродром «Саки», де розташовані літаки російської авіації.

Пізніше надходили сигнали про вибухи в Євпаторії, Феодосії та поблизу аеродрому Кача.

У мережі публікують відео атаки дрона на нафтобазу, після чого на ній почалася пожежа.

Місцеві джерела зазначають, що активність безпілотників на півострові зросла, що може свідчити про нову хвилю ударів по об’єктах російської військової інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що українські військові оцінили заяви Sky News про ймовірну масштабну військову операцію в Криму.

Ми раніше інформували, що колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав зробити окупований Кримський півострів «непридатним для життя».

3
