У Феодосії на нафтобазі, яка зазнала атаки, стояла система ППО "Панцир-С1" (фото)

Такі ж системи на подіумах раніше були встановлені на території нафтобази в російському місті Туапсе.
В тимчасово окупованому Криму на території нафтобази в Феодосії в порту від осені 2022 року перебувала система протиповітряної оборони "Панцир-С1", проте атаку українських дронів в ніч проти 7 жовтня не відбила.
Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода" із посиланням на супутникові фото системи.
Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" можна побачити на супутникових знімках.
Такі ж системи на подіумах раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе (РФ) та поряд з іншими російськими об’єктами критичної інфраструктури.
Як повідомляє джерело у Підмосков’ї вони також були розміщені неподалік резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово.
Генштаб вже повідомляв про ураження у Феодосії морського нафтотерміналу - найбільшого на півострові Крим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розміщення зенітно-ракетного гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С1" зафіксували і безпосередньо на Керченському мосту.
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