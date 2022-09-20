У фейкових "ЛНР" та "ДНР" назвали дати псевдореферендуму про входження до Росії

У самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани якнайшвидше провести так звані "референдуми" про входження цих регіонів до складу Росії.

Окупанти навіть визначилися з датами — від 23 до 27 вересня цього року.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Референдум про входження ЛНР до складу Росії відбудеться з 23 по 27 вересня", - заявив так званий "перший заступник" голови "Народної ради" так званої "ЛНР" Дмитро Хорошилов.

Своєю чергою, ватажок окупантів у фейковій "ДНР" видав чергову маячню про те, що нібито "Донбас повертається додому".

"Донбас повертається додому! Вважаю законопроєкт своєчасним", - заявив він.

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ російські окупанти та колаборанти намагаються якнайшвидше підготуватися до так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до складу Росії.

Так звана "громадська рада" Херсонської області звернулася до окупаційного очільника області з проханням "негайно провести референдум про вступ до РФ".

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