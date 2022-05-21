У "фільтраційних" таборах Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків

Окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з розбомбленого Маріуполя до "фільтраційних" таборів.

За приблизними даними, у "фільтраційних" таборах в Безіменному та Козацькому Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

За її інформацією, їхня кількість зросла удвічі лише за останні два тижні. Жоден із чоловіків, яких утримували у таборах, не повернувся.

Чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням.

"Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні їх буде «мобілізовано» до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього наших громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії", - повідомляє Денісова.

Нагадаємо, окупанти депортували до Росії понад 1,3 млн українців.

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