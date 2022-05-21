У "фільтраційних" таборах Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків

Окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з розбомбленого Маріуполя до "фільтраційних" таборів.
За приблизними даними, у "фільтраційних" таборах в Безіменному та Козацькому Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.
Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.
За її інформацією, їхня кількість зросла удвічі лише за останні два тижні. Жоден із чоловіків, яких утримували у таборах, не повернувся.
Чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням.
"Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні їх буде «мобілізовано» до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього наших громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії", - повідомляє Денісова.
Нагадаємо, окупанти депортували до Росії понад 1,3 млн українців.
Читайте також:
- В Україні на тимчасово окупованих територіях влаштовують "фільтраційні" табори - Зеленський
- Окупанти мобілізують наших громадян для залучення їх до війни проти України - Денісова
- Депортація маріупольців: мешканці вже в автобусі дізнаються про "евакуацію" до Росії