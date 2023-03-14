Фінляндія розгляне можливість передавання Україні винищувачів Hornet, але за однієї умови

На тлі війни в Україні президент Фінляндії Саулі Нііністо наголосив на важливості підтримання фінами власної обороноздатності.

Фінляндія розгляне можливість надання Україні своїх винищувачів Hornet. Утім, уряд країни його зможе погодити його лише після того, як Гельсінкі отримає раніше замовлені для себе сучасні F-35.

З такою заявою виступила фінська прем’єр-міністерка Санна Марін, повідомляє Barrons.

Зазначається, що спершу країна має зняти старі літаки з озброєння.

"Ми очікуємо на прибуття нових винищувачів F35… Коли ці старі Hornet будуть зняті з озброєння, ми зможемо обговорити їхнє подальше використання", – пояснила вона.

Відомо, що Фінляндія замовила у США 64 винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35. Однак отримати країна їх зможе не раніще 2025 року.

На тлі війни в Україні президент Фінляндії Саулі Нііністо наголосив на важливості підтримання фінами власної обороноздатності.

"Щодо Hornet, то визначальним фактором є потреби нашої власної оборони. Що буде з цими літаками після їхнього зняття з озброєння – це вже зовсім інша розмова", – пояснив він.

Напередодні Президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що більше не бачить сенсу розмовляв із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. До слова, раніше вони неодноразово комунікували, а Ніїністе навіть називали "шептуном Путіна".

Зброя для України

Президент Швейцарії Ален Берсе підтримав цинічну заборону на постачання зброї Україні. Він заявив, мовляв їхня військова техніка "не повинна бути застосована у війнах".

Тим часом у парламенті Франції закликають надати Україні зброю для звільнення Криму.

Велика Британія та Франція прагнуть надати українським воїнам додаткову підтримку, яка стане вирішальною на полі бою з російськими загарбниками.

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