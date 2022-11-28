У Фінляндії розповіли, скільки українських біженців готові прийняти взимку

Взимку кількість людей з України може зрости через постійні удари РФ по об'єктах енергосистеми.

Фінляндія готова прийняти взимку ще понад 10 тисяч українців, які будуть вимушені виїхати з України через руйнування Росією критичної інфраструктури.

Про це пише Yle з посиланням на Ілкку Хаахтелу, генерального директора Міграційної служби Фінляндії (Migri).

Як пише видання, Фінляндія також готова швидко організувати додаткові місця. Взимку з України може виїхати більше людей через авіаудари РФ по енергосистемі країни.

Восени Migri провело тендер на відкриття нових центрів розміщення біженців. Наразі керівниця Міграційної служби Фінляндії перебуває на Мальті, де країни ЄС обговорюють ситуацію з новими біженцями.

Ракетна атака по критичній інфраструктурі України

23 листопада армія РФ здійснила чергову ракетну атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. У багатьох містах виникли проблеми з електропостачання та водою.

Президент України Володимир Зеленський також попередив про нові ракетні удари Росії.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що енергетики знають про цілі росіян та які об'єкти вони збираються атакувати.

Загалом, протягом останніх двох місяців енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак – 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.

У понеділок, 28 листопада, НЕК "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії по всій Україні через дефіцит потужностей в енергосистемі.

У ДТЕК також розповіли, куди звертатися, якщо світла немає понад 5 годин.

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