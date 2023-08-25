У Фінляндії затриманий один з лідерів неонацистського угрупування "Русич" Петровський, який воював проти України

У Фінляндії затримали одного з лідерів неонацистського військового угрупування ДШРГ "Русич". Повідомляється, що Україна вже подала запит на екстрадицію Яна Петровського за злочини, скоєні в 2014-2015 роках у Луганську та Донецьку.

Про це повідомляє телеканал MTV3.



"Громадянин Росії Ян Петровський, учасник диверсійно-штурмової розвідгрупи "Русич", затриманий за звинуваченням у злочинах, скоєних ним у Донецькій і Луганській областях України у 2014-2015 роках. Київ попросив про його екстрадицію", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що Петровський від 2015 року перебуває в розшуку за статтею 258-3 Кримінального кодексу України - створення терористичної групи чи терористичної організації.

Нападали на підрозділи сил АТО

Головна військова прокуратура від 2016 року проводить розслідування у кримінальному провадженні стосовно ватажків незаконного збройного формування "Русич".

Зокрема, йдеться про ватажків формування "Диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич" групи швидкого реагування "Бетмен" терористичної організації "ЛНР" громадян РФ Олексія Мільчакова та Яна Петровського.

Розшукувані причетні до збройних нападів на підрозділи сил АТО, зокрема 5 вересня 2014 року поблизу Щастя Луганської області, внаслідок чого загинули бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" і 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Мільчакову та Петровському повідомлено про підозру в участі в терористичній організації.

Сам же скандальний неонацист Мільчаков раніше розповів подробиці загибелі так званого командира ополчення" "Бетмена", а також про наркотрафік у Луганську, організований місцевими найманцями.

Хто такий Ян Петровський

Ян Петровський народився в Санкт-Петербурзі 1987 року, в молоді роки тривалий час жив у Норвегії. Там він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах. Зокрема, він брав участь у норвезькому антимігрантському угрупованні "Солдати Одина".

Крім того, Петровський брав участь у війні в Сирії у складі угруповання, що воювало на боці режиму президента Башара Асада.

2016 року Норвегія депортувала Петровського до Росії у зв'язку із загрозами своїй безпеці.

Наразі заарештований у Фінляндії Ян Петровський перебуває під санкціями ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України. Йому також було заборонено в'їзд до Фінляндії.

У ЄС заявляють, що Петровський відповідальний за дії, що загрожують суверенітету й незалежності, а також безпеці України. За даними Мінфіну США, від 2022 року Петровський обіймав посаду командувача російського неонацистського воєнізованого угруповання "Русич".

ДШРГ "Русич": що відомо

За інформацією ГПУ, "Русич" було сформовано в червні 2014 року переважно з громадян Росії із садистськими нахилами, що сповідують відверту неонацистську, фашистську ідеологію, основною метою яких було знищення українців на території Луганської та Донецької областей.

"Русич" має зв'язки з російською ПВК "Вагнер". Російське неонацистське воєнізоване угруповання брало участь у війні проти України ще від 2014 року, зокрема після повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року.

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