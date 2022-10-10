У Forbes підрахували, скільки грошей Росія витратила на сьогоднішнє бомбардування України

Росіяни за пів доби, 10 жовтня, випустили ракет і безпілотників по Україні на $400–700 мільйонів.

Про це пише Forbes.

Як зазначається, по Україні росіяни випускали такі типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С". Forbes оцінив вартість випущених ракет в широкому діапазоні, оскільки наразі точно невідома кількість ракет кожного типу.

"Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол., "Калібр" – 6,5 млн дол., "Іскандер" – 3 млн дол., "Онікс" – 1,25 млн дол., Х-22 – 1 млн дол., "Точка-У" – 0,3 млн дол.. Загальна вартість всіх випущених 10 жовтня дронів — декілька мільйонів доларів", - сказано в повідомленні.

Попередній розрахунок вартості здійснили на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО.

Україна під обстрілами Росії

Протягом 10 жовтня росіяни потужно обстрілювали Україну. Загалом протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетні та авіаційні удари.

Війська РФ бомбили такі міста: Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Серед цивільних внаслідок атак є загиблі.

Нагадаємо, росіяни 10 жовтня вдарили ракетами в 12 областях і Києві, загинуло 11 осіб. У ДСНС розповіли про наслідки російського терору в Україні.

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